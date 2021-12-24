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Spor Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi
Spor

Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 01:58:00 -
Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, iddialara yanıt verdi.

Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

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