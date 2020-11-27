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Spor Sergen Yalçın derbi planını belirledi! Caner'i işaret etti
Spor

Sergen Yalçın derbi planını belirledi! Caner'i işaret etti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe'nin en zayıf halkasının Caner Erkin olduğunu belirledi. Başarılı teknik adam, orta sahanın sağında görev vereceği Rachid Ghezzal'e Caner'in bölgesinden hücuma çıkması yönünde talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:17:00 - 2020-11-27 11:02:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin taktik provalarına hız verdi.

Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya yayılabilmesi için takımını hazırlıyor. Ayrıca teknik ekip görüntülü analizlerle de rakibini mercek altına almış durumda.

Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe'nin en zayıf halkasının Caner Erkin olduğunu belirledi. Başarılı teknik adam, orta sahanın sağında görev vereceği Rachid Ghezzal'e Caner'in bölgesinden hücuma çıkması yönünde talimat verdi.

Sol kanatta maça başlaması beklenen Cyle Larin de zaman zaman sağ kanada geçerek Caner'in gardını düşürüp Fenerbahçe savunmasının dengesini bozma görevinde olacak. Bu arada Vincent Aboubakar'ı derbi hırsı bastı. Antrenmanlarda bir hayli istekli görünen Kamerunlu forvet, Fenerbahçe maçında gol atıp takımına 3 puan kazandırmayı hedefliyor.

Karantina sürelerini tamamlayan Welinton ve Hasic, dün takımla çalıştı. Skor'daki habere göre, stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın, Welinton'ın dönmesine bir hayli sevindi. Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan'dan oluşturması bekleniyor.

Fenerbahçe derbisinde kaleye geçecek olan Utku Yuvakuran için motivasyon seferberliği ilan edildi. Antrenmanlarda Sergen Yalçın ile Murat Şahin, genç eldivenle yakından ilgileniyor.

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