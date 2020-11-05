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Spor Serebral palsi hastası milli tekvandocu Fahrettin, salgında hız kesmedi
Spor

Serebral palsi hastası milli tekvandocu Fahrettin, salgında hız kesmedi

Fahrettin Karabağ, para-tekvandoda poomsae kategorisinde salgın döneminde çevrim içi katıldığı iki organizasyonda altın madalya kazandı - Milli sporcu Fahrettin Karabağ: "Pandemi nedeniyle evde olduğum zamanlarda bilgisayarda poomsae videoları izledim. Azimle ve aralıksız çalışıyorum" - Antrenör Cemil Saydam: "Pandemi nedeniyle 2020 faaliyet programındaki müsabakalar durdu, bazılarına on–line olarak katılıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:39:54 -
Serebral palsi hastası milli tekvandocu Fahrettin, salgında hız kesmedi

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'daki serebral palsi hastası milli tekvandocu Fahrettin Karabağ, salgın sürecinde çalışmalarında hız kesmeyerek çevrim içi katıldığı iki organizasyonda da birinci oldu.

Tekvandoya 2 yıl önce başlayan 15 yaşındaki Fahrettin, para-poomsae kategorilerinde Türkiye birinciliği, dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu derecelerini elde etti.

Salgının ilk döneminde evde antrenörünün hazırladığı programla çalışmalarına devam eden Fahrettin, normalleşmeyle beraber salon antrenmanlarını sürdürüyor.

Fahrettin, 5-6 Eylül'de 63 ülkeden 855 sporcunun katılımıyla düzenlenen 1. On-line Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 21-22 Kasım'da yapılacak ikinci organizasyona davet edildi.

Çalışmalarını sürdüren Fahrettin, 31 Ekim-1 Kasım'da Almanya'da 15 ülkeden 155 sporcunun katımıyla düzenlenen 1. Uluslararası On–line Poomsae Yarışması'na katılarak birincilik elde etti.

Poomsae kategorisinin olimpiyatlarda yer almasını isteyen Fahrettin, olimpiyatlara katılıp şampiyon olmayı hedefliyor.


- Fahrettin Karabağ: "Fizik tedavi için bu spora başladım"


Fahrettin Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce tekvandoya başladığını söyledi.

Fizik tedavi için spora başladığını aktaran Fahrettin, Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettikten sonra milli sporcu olduğunu, dünya şampiyonasında bronz madalya kazandığını, Avrupa'da da şampiyonluklarının bulunduğunu anlattı.

Fahrettin, spor sayesinde sosyal faaliyetlere katıldığını ve vücudunun geliştiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle evde olduğum zamanlarda bilgisayarda poomsae videoları izledim. Azimle ve aralıksız çalışıyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.


- Yakup Karabağ: "Başarılar Fahrettin'e azim veriyor"


Baba Yakup Karabağ da Fahrettin'in spora başladıktan kısa süre sonra milli sporcu olduğunu aktararak, çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarıların çocuğuna azim verdiğini kaydetti.

Karabağ, Fahrettin ile gurur duyduklarını belirterek, "Spora başladıktan sonra Fahrettin çok sosyalleşti ve derslerine de katkı sağladı. Bu sporu uzun süre yapanların gelişmeler katettiğini görünce kendisi de çalıştı. Spor sayesinde rahatsızlığı da yok denecek kadar azaldı." diye konuştu.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Karabağ, ailelere çocuklarını spora başlatmaları tavsiyesinde bulundu.


- Antrenör Saydam: "Şampiyonumuzla gurur duyuyoruz"


Antrenör Cemil Saydam ise Fahrettin ile tekvandoya 2018 yılında başladıklarını, para-poomsae branşında ilerlediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle sporcunun çalışmalarını evden yaptığını belirten Saydam, şöyle devam etti:

"Program yaptık, 'Evde Kal' çağrısıyla evde çalışmaya devam ettik. 5-6 Eylül'de Danimarka'nın organize ettiği 1. On-line Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda birinci oldu ve 21-22 Kasım'da yapılacak şampiyonaya davet edildik. Kaydımızı yaptırdık, bu organizasyona hazırlanıyoruz. 31 Ekim-1 Kasım'da Almanya'nın organize ettiği 15 ülkeden 155 sporcunun katıldığı şampiyonada Fahrettin yine birinci oldu. Şampiyonumuzla gurur duyuyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Saydam, salgın nedeniyle programlar yaparak çevrim içi sistemle evde çalıştıklarını, bir odayı salona dönüştürdüklerini, normalleşme dönemiyle beraber salonda antrenman yaptıklarını anlatarak, "Pandemi nedeniyle 2020 faaliyet programındaki müsabakalar durdu, bazılarına on-line olarak katılıyoruz." diye konuştu.

Asıl hedeflerinin olimpiyat olduğunu aktaran Saydam, "Tekvandonun müsabaka kısmı olimpiyatlarda aktif fakat para-poomsae daha olimpiyatlara girmedi, açıkçası onu bekliyoruz. Şu an Türkiye'den 6 para sporcu inşallah Tokyo'da yarışacak. Fahrettin ile ulusal ve uluslararası bütün organizasyonlara gerek çevrim içi gerekse de açılırsa gidip katılıp puanımızı yükseltip, olimpiyat sporcusu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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