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Gündem Serdengeçti’yi rahmetle ve dualarla anıyoruz
Gündem

Serdengeçti’yi rahmetle ve dualarla anıyoruz

Haksızlıklara karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran ve “Allah” lafzının dahi yasaklandığı tek parti döneminde gerçekleri korkusuzca yazdığı için birçok defa hapse girmek zorunda kalan yakın tarihimizin en önemli simalarından siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti’yi, ebediyete irtihalinin 38’inci sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:08:00 -
Serdengeçti’yi rahmetle ve dualarla anıyoruz

Gerçek ismi Osman Zeki Yüksel olan Serdengeçti, dergideki yazılarından dolayı okuyucuları tarafından “Serdengeçti” diye tanımlanmış ve kendisi de daha sonra bu soyadını almıştı. İslami ve milli mücadeleyi Anadolu’nun her sathına yayan Osman Yüksel, hakikatin temsilciliğini yaptığından dolayı birçok defa zindana girmek zorunda kaldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, hayatını “Sekiz defa mahpus, bir defa mebus oldum” sözleriyle ifade etmişti. “Siroz olup da burjuva hastalığına tutulacak değildik ya” diyerek dalgaya aldığı Parkinson hastalığına yakalanan ve bir süre Hacettepe Üniversitesi’nde tedavi gören Serdengeçti, 10 Kasım 1983’te Hakk’a yürüdü. Hak yolunun “bağrı yanık yolcusu” Serdengeçti’yi, gönüldaşları Akit’e anlattı.

Doğan: Büyük bir dava adamıydı

Edebiyatçı yazar Muzaffer Doğan, “Serdengeçti Osman Yüksel ağabey, Türklüğün perişan haline ağlayan adamdır. Destansı bir adamdır. Daha hayatta iken ‘Ser’den geçmişti ama, ‘Yâr’den hiç geçmedi. Bir ömür, O’nun yolunda, O’nun düşmanlarıyla mücâdele etti” dedi.

Serdengeçti’nin büyük bir dava adamı olduğunu kaydeden Doğan, “Serdengeçti İslam düşmanlarının korkulu rüyasıydı. Bir ömür, O’nun yolunda, O’nun düşmanlarıyla mücâdele etti ve 38 yıl evvel O’na kavuştu. O büyük adama, Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun” açıklamasında bulundu.

Yıldırım: Tek kişilik ordudur

Tarihçi yazar Hasret Yıldırım ise, “Osman Yüksel Serdengeçti, Türk-İslâm davasını yılmaz ve yıkılmaz savaşçısıdır. Tek kişilik düzensiz bir ordudur. Türk Fikir hayatının en uç dâvâneferlerinden biri, Allah-Millet-Vatan düşmanlarının korkulu rüyasıdır” ifadelerini kullandı. Serdengeçti’nin bir kutup yıldızı olduğunu belirten Yıldırım, “Açın kapıları Osman geliyor diyerek, ser’den geçen Adam, 10 Kasım 1983 Perşembe günü, saat 15:30’da, senelerce uğrunda mücadele verdiği Yaradan’ın davetine uymuş, vuslata ermişti. Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından toprağa verildi. Makamı âlî, mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

ALLAH'IM GANİ GANİ RAHMET EYLESİN AMİİİN BİZLERİDE ÖLÜMÜ UNUTMAYANLARDAN EYLESİN AMİİİN İNŞALLAH ELFATİHA MAASSELÂVAT.
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GokTurk

Allah mekanini cennet eylesin,Mucadelen mucadelemiz,Biraktigin yerden devam
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