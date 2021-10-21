Serdar Tatlı istifa mı etti? Serdar Tatlı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirlemişti. TFF'nin Merke Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı olurken, Serdar Tatlı'nın yardımcsı ise Metin Tokat olmuştu. Serdar Tatlı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu, son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından gündemle ilgili konuları görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Toplantı sonrası açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının konuşulmadığını belirterek "MHK ve diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bazı gelişmeler oldu fakat son haftalarda birçok takımın hakem standartlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra federasyonla görüştük. Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. Hakemlik sisteminde değişiklikler olması için Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuştuk.” demişti.

Serdar Tatlı kimdir?

Serdar Tatlı 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da doğdu. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, baba mesleği olan hakemliğe 1988 yılıda adım attı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara giren Serdar Tatlı, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini yapmaktadır. Serdar Tatlı Süper Lig 1997-1998 sezonunda hakemlik için düdük çalmaya başladı. Serdar Tatlı Süper Lig'de 119 maçta düdük çaldı.