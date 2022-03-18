Serdar Ortaç'tan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum

Serdar Ortaç, Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40' isimli programa konuk oldu. Ortaç'ın kullandığı ifadeler gündem oldu.

Ortaç'ın Tarkan'ın Geççek şarkıyla ilgili yaptığı yorum dikkat çekti. Sunucu Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu.

Özgen'in "Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?" şeklindeki sorusuna Serdar Ortaç şu cevabı verdi.

"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara.

Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsini ben desteklesem ne olur? O konuyu kapatıyorum.

Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı.

Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte.

Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar"