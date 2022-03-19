Serdar Ortaç, hastalığının sebebini ilk kez açıkladı

BluTV ekranlarında yayınlanan ve Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programına konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Serdar Ortaç, “Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım” dedi.

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç’a, yakalandığı MS hastalığını hatırlatarak "Serdar Ortaç’ı ne hasta etti" diye sordu. Ortaç da çok konuşulacak itiraflara imza attı. Ünlü şarkıcı, şunları söyledi:

"Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiberim'i söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak’da yerin 7 kat dibince hücrede yatarken, 3 gönce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim?"

“Bu kadar hovarda olmamalıymışım”

Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ortaç, “Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Beni MS yapan da bu hayat” dedi.