SunExpress büyümesini sürdürüyor! Günlük yolcu sayısında yeni rekor

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre ocak ve haziran döneminde 6 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Hava yolu, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan dönemde ise toplamda yaklaşık 4 milyon yolcu daha taşımayı öngörüyor.

EN FAZLA YOLCU ALMANCA KONUŞULAN ÜLKELERDEN

Almanya, Avusturya ve İsviçre (Almanca konuşulan ülkeler) ile Türkiye arasındaki uçuşlar, rekor hafta sonuna önemli katkı sağladı. Yalnızca 31 Temmuz'da yolcuların yüzde 60'tan fazlası, yaklaşık 45 bin yolcu, bu hatlarda seyahat etti.

Açıklamada "SunExpress, her gün ortalama 34 bin yolcuya hizmet verirken, günlük 220'nin üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Hava yolu, yılın başından bu yana 86 uçaklık filosuyla 82 milyon kilometreden fazla mesafe kat ederek, dünyanın çevresinde 2 binden fazla tur atmaya eşdeğer bir performans sergiledi" denildi.