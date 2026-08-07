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Ekonomi SunExpress büyümesini sürdürüyor! Günlük yolcu sayısında yeni rekor
Ekonomi

SunExpress büyümesini sürdürüyor! Günlük yolcu sayısında yeni rekor

Yeniakit Publisher
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SunExpress büyümesini sürdürüyor! Günlük yolcu sayısında yeni rekor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında her gün 71 binin üzerinde yolcu taşıyarak, bir önceki yılın en yoğun günlerinde kaydedilen rekoru geride bıraktığını duyurdu. Hava yolu, 31 Temmuz Cuma günü taşıdığı 72 bin 340 yolcuyla şirket tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre ocak ve haziran döneminde 6 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Hava yolu, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan dönemde ise toplamda yaklaşık 4 milyon yolcu daha taşımayı öngörüyor.

EN FAZLA YOLCU ALMANCA KONUŞULAN ÜLKELERDEN

Almanya, Avusturya ve İsviçre (Almanca konuşulan ülkeler) ile Türkiye arasındaki uçuşlar, rekor hafta sonuna önemli katkı sağladı. Yalnızca 31 Temmuz'da yolcuların yüzde 60'tan fazlası, yaklaşık 45 bin yolcu, bu hatlarda seyahat etti.

 

Açıklamada "SunExpress, her gün ortalama 34 bin yolcuya hizmet verirken, günlük 220'nin üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Hava yolu, yılın başından bu yana 86 uçaklık filosuyla 82 milyon kilometreden fazla mesafe kat ederek, dünyanın çevresinde 2 binden fazla tur atmaya eşdeğer bir performans sergiledi" denildi.

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