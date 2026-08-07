Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

REKOLTE ŞUAN İÇİN GÜZEL GÖRÜNÜYOR: İstanbul'dan fındık hasadı için memleketi Ordu'ya gelen bahçe sahibi Mehmet Akın, "İnşallah bereketli bir sezon olur. İşçi arkadaşlarımız ile bugün hayırlısı ile hasada başladık. Şuan görüntü itibariyle geçen yıla göre verim daha iyi, kahverengi kokarca ile ilgili bir sorun da görünmüyor. İnşallah rekolte de yüksek olur. Fiyat açıklandı ancak biraz daha yüksek olursa güzel olur. Şu anda işçilik ve diğer maliyetler yüksek fiyatlardan yapılıyor. Bu nedenle fiyatın biraz daha yüksek olması gerekiyor. Böyle olursa üreticiler ürünlerine daha iyi sahip çıkacaktır" dedi.