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Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

Karadeniz’de “yeşil altın” olarak bilinen fındıkta 2026 yılı hasat dönemi başladı. Rekolteden yüzü gülen üreticiler, açıklanan fındık fiyatının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

#1
Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, sahilde bulunan bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesinin Akçatepe, Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını belirterek, bu yıl rekoltenin ve mahsulün güzel olduğunu söyledi.

#2
Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

2026-2027 SEZONU FINDIK FİYATLARI: Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre 50 randıman Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira olarak açıklandı. Ayrıca belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa her randıman için ilave ödeme de yapılacak. Üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalite için ise 5 lira ilave fiyat verilecek.

#3
Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

REKOLTE ŞUAN İÇİN GÜZEL GÖRÜNÜYOR: İstanbul'dan fındık hasadı için memleketi Ordu'ya gelen bahçe sahibi Mehmet Akın, "İnşallah bereketli bir sezon olur. İşçi arkadaşlarımız ile bugün hayırlısı ile hasada başladık. Şuan görüntü itibariyle geçen yıla göre verim daha iyi, kahverengi kokarca ile ilgili bir sorun da görünmüyor. İnşallah rekolte de yüksek olur. Fiyat açıklandı ancak biraz daha yüksek olursa güzel olur. Şu anda işçilik ve diğer maliyetler yüksek fiyatlardan yapılıyor. Bu nedenle fiyatın biraz daha yüksek olması gerekiyor. Böyle olursa üreticiler ürünlerine daha iyi sahip çıkacaktır" dedi.

#4
Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

BİR AY BOYUNCA FINDIK TOPLAYACAĞIZ: Fındık hasadında çalışan Osman Karaca, bu yıl fındığın bol olduğunu söyledi. hava sıcaklıklarının kendilerini olumsuz etkilese de hasadın güzel geçtiğini ifade eden Karaca, "30 kişilik ekiple saat 08.00 gibi bahçeye girdik, 17.00'ye kadar çalışacağız. Arada molalarımız olacak. Bir ay boyunca bu şekilde çalışacağız. 250 lira fiyat bence düşük, beklentimiz 300 liranın altında olmamasıydı ki üreticiler tatmin olsun" diye konuştu.

#5
Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

BİZ KARADENİZLİYİZ, FINDIK TOPLAMAK BİZİM İŞİMİZ: Fahrettin Demir ise bugün itibarıyla fındık hasadına başladıklarını söyledi. Hasadın güzel olduğunu ve verimli bir sezon beklediklerini kaydeden Demir, tüm üreticilere verimli bir sezon diledi. Demir, "Şu anda bu bölgede fındık olgunlaştı ve ilk doğumlar dökülmek üzere. Fındık toplamak zor ama Karadenizli olarak fındık toplamayı seviyoruz, bu bizim işimiz" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Karadeniz’de fındık hasadı başladı: Rekolte yüz güldürdü

BİZİM EN ÖNEMLİ ÜRÜNÜMÜZ, GEÇİM KAYNAĞIMIZ: Mine Elmas isimli fındık işçisi de zor olsa da fındığın önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Hamdolsun bugün itibarıyla hasada başladık. Zorluğu var ama Allah utandırmasın, hayırlısı ile yemek nasip etsin. Fiyat biraz düşük, beklentimiz biraz daha fazlaydı" ifadelerine yer verdi.

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