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Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

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Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

Diyet yapanların bir süre sonra dikkatini çeken "ağızdaki pas/metal tadı, aslında endişe verici bir durum değil; aksine vücudunuzun yağ yakmaya başlamış olabileceğinin sinyalleridir.

#1
Foto - Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

Uzun süre aç kaldığınızda ya da karbonhidrat tüketimini azalttığınızda ağzınızda metalik, pas ya da aseton benzeri bir tat hissedebilirsiniz.

#2
Foto - Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

İlk anda endişe verici gibi görünse de, korkmanıza gerek olmayabilir. Bu durum, çoğu zaman vücudun yağ yakımına geçtiğinin işareti sayılıyor. Beslenme uzmanları, özellikle düşük karbonhidratlı diyet yapanlarda görülen bu değişimin ketozis adı verilen doğal bir metabolik süreç olduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

Vücudun temel enerji kaynağı normalde karbonhidratlardan elde edilen glikozdur. Ancak karbonhidrat alımı belirgin şekilde azaldığında veya uzun süre aç kalındığında, glikoz depoları tükenmeye başlar.

#4
Foto - Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

Bu noktada karaciğer devreye girerek yağları parçalar ve keton cisimleri üretir. Böylece vücut, enerji ihtiyacını yağlardan karşılamaya başlar. Bu metabolik duruma ketozis adı verilir. Ketozis sırasında oluşan keton cisimlerinden biri asetondur. Asetonun bir kısmı nefes yoluyla vücuttan atılır.

#5
Foto - Ketozis nedir? Ağzınızdaki metal tadı bakın neyin habercisi...

Bu nedenle bazı kişilerde; Ağızda metalik veya pas benzeri tat, asetonu andıran nefes kokusu, ve ağız kuruluğu görülebilir.

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