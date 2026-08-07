Hafız bakan, acılı vatandaşın yanına koştu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop'ta cuma namazı kılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, namaz çıkışı bir cenaze olduğunu fark edince hızla merhumun yakınlarının yanına gidip taziyelerini sundu. Ardından cenaze namazına iştirak etti.
Sinop programına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, buradaki temaslarının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı ile MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından tarihi Alaaddin Camii'ne geçen Çiftçi, cuma namazını burada kıldı.
Cuma namazının ardından camide kılınan cenaze namazlarına da iştirak eden Bakan Çiftçi, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
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