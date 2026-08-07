Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıktığının açıklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gelişmenin ardından gazeteci Deniz Zeyrek, yaptığı değerlendirmede gözaltına alınan belediye başkanlarına uyuşturucu testi uygulanmasını eleştirdi. Zeyrek'in, "Hazır gözaltına gelmişken saçından bir tutam alayım da bakayım uyuşturucu kullanmış mı kullanmamış mı... Kullanmış olabilir ama CHP'yi itibarsızlaştırmak için CHP'li siyasetçilerin cinsel hayatlarını ya da kokain kullanıp kullanmadıklarını..." şeklindeki ifadeleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu

Zeyrek'in açıklamaları, özellikle sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Paylaşımlarda, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan kamu görevlilerine adli süreç kapsamında uygulanan testlerin olağan adli işlemler olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Etimesgut soruşturmasında test sonuçları gündem olmuştu

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da yapılan testinde kokain tespit edildiği kamuoyuna yansımıştı.