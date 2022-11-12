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Spor Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme!
Spor

Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor. Forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un transferi artık an meselesi. Devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun ayrılığına Jorge Jesus onay verdi. Alman devi Schalke04'e transfer olması beklenen Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı!

Yeniakit Publisher
2022-11-12 17:30:00 -
Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor. Forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un transferi artık an meselesi. Devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun ayrılığına Jorge Jesus onay verdi. Alman devi Schalke04'e transfer olması beklenen Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremeyen Serdar Dursun yol ayrımında. Sık sık ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun takımdan ayrılıyor.

Schalke 04'ün transfer isteğine Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan olumlu yanıt gelmişti. Serdar Dursun'u isteyen takımlar arasında sürpriz bir ekip dahil oldu. Serdar Dursun ile ilgilenen Spezia'nın transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı. Milli oyuncuyu kiralamak isteyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

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