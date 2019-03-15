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Serdar Bilgili kimdir nereli ve kaç yaşında? Serdar Bilgili BJK başkan adayı mı?

Serdar Bilgili BJK başkan adayı mı son dakika gelişmesi. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda başkanlık koltuğunda oturan Serdar Bilgili, mayıs ayında yapılacak Beşiktaş’ın seçimli kongresindeFikret Orman’ın karşısına rakip olarak çıkacağı öğrenildi. 1992 yılında BJK Yönetim Kurulu'na seçilen Serdar Bilgili, 31 Mart 2002 yılında Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçildi ve 2 yıl sonra 2004 yılında görevinden istifa etti. Peki Serdar Bilgili kimdir? Serdar Bilgili nereli ve kaç yaşında? Serdar Bilgili daha önce hangi görevlerde bulundu?

15 Mart 2019 Cuma 10:56
Serdar Bilgili kimdir nereli ve kaç yaşında? Serdar Bilgili BJK başkan adayı mı?

Serdar Bilgili BJK başkan adayı mı son dakika gelişmesi. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda başkanlık koltuğunda oturan Serdar Bilgili, mayıs ayında yapılacak Beşiktaş’ın seçimli kongresinde  Fikret Orman’ın karşısına rakip olarak çıkacağı öğrenildi. 1992 yılında BJK Yönetim Kurulu'na seçilen Serdar Bilgili, 31 Mart 2002 yılında Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçildi ve 2 yıl sonra 2004 yılında görevinden istifa etti. Peki Serdar Bilgili kimdir? Serdar Bilgili nereli ve kaç yaşında? Serdar Bilgili daha önce hangi görevlerde bulundu? 

Serdar Bilgili kimdir?

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğretimi Ataköy İlkokulunda, orta ve liseyi ise Robert Kolej'de tamamladı. Yüksek ögretimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Serdar Bilgili, Redlands Üniversitesi'nde (Redlands, California) İşletme dalında eğitim gördü. ABD'deki eğitimini tamamladıktan sonra, 1983 yılında Viyana'da Birleşmiş Milletler'de bir sene staj yaptı. 1984 yılında Türkiye'ye dönüp iş hayatına atılan Serdar Bilgili'nin hali hazırda tekstil, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır. 

Serdar Bilgili'nin BJK'daki yöneticilik kariyeri ise 1992 yılında BJK Yönetim Kurulu'na seçilmesiyle başladı.1992-98 yılları arasında aralıksız olarak Süleyman Seba başkanlığındaki BJK Yönetim Kurullarında görev alan Bilgili, bu süre zarfında Genel Sekreterlik ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulundu.Serdar Bilgili, 31 Mart 2002 günü rekor sayıda üyenin oy kullandığı seçimde yeniden Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçildi, 2 yıl sonra 2004 yılında görevinden istifa etti. Serdar Bilgili Ebru Ipekci ile evlenmiş ve boşanmıştır. Bu evlilikten Lal Bilgili adında bir kızı olmuştur. 

Nisan 2013’te Fransız model sevgilisi Amelie Latournald sayesinde 50 yaşında ikinci kez baba olmuştur.Serdar, ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik ile 2015 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Madrid'de evlenmiş, altı ay sonra da boşanmıştı."

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:56
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