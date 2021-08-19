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Spor Serdar Beşiktaş'a gidiyor iddiası yalanlandı
Spor

Serdar Beşiktaş'a gidiyor iddiası yalanlandı

Fenerbahçe’de gözden çıkartılan Serdar Aziz’in Beşiktaş’a transferi için girişimler başladı yalanı futbolcunun menajeri tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:51:00 -
Serdar Beşiktaş'a gidiyor iddiası yalanlandı

Fenerbahçe’de gözden çıkartılan Serdar Aziz’in Beşiktaş’a transferi için girişimler başladı yalanı futbolcunun menajeri tarafından yalanlandı.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Haber Global'a transfer açıklamalarında bulundu.

"Serdar Aziz için bazı teklifler oldu" diyen menajer Haluk Canatar, "Bu doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda" dedi.

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