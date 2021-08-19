Serdar Beşiktaş'a gidiyor iddiası yalanlandı
Fenerbahçe’de gözden çıkartılan Serdar Aziz’in Beşiktaş’a transferi için girişimler başladı yalanı futbolcunun menajeri tarafından yalanlandı.
Fenerbahçe’de gözden çıkartılan Serdar Aziz’in Beşiktaş’a transferi için girişimler başladı yalanı futbolcunun menajeri tarafından yalanlandı.
Tecrübeli futbolcunun menajeri Haber Global'a transfer açıklamalarında bulundu.
"Serdar Aziz için bazı teklifler oldu" diyen menajer Haluk Canatar, "Bu doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda" dedi.