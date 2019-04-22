Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık
- Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in tedavisine başlandı22 Nisan 2019 Pazartesi 19:20
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ikinci yarısına devam edemeyen Serdar Aziz'in, sol bacak üst arka adalesinin zarında yırtılma ve kanama meydana geldi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.
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