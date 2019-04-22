Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık - Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in tedavisine başlandı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ikinci yarısına devam edemeyen Serdar Aziz'in, sol bacak üst arka adalesinin zarında yırtılma ve kanama meydana geldi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

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