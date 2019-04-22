Serdar Aziz sağlık durumu nasıl?
Süper Lig’de iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe’de Serdar Aziz şoku yaşandı. Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile oynadığı maçta Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmıştı. Serdar Aziz’in üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. Serdar Aziz'in Trabzonspor maçında oynayıp oynayamacağı merak konusu.22 Nisan 2019 Pazartesi 19:09
Süper Lig’de iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe’de Serdar Aziz şoku yaşandı. Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile oynadığı maçta Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmıştı. Serdar Aziz’in üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. Serdar Aziz'in sakatlığının son durumu ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
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