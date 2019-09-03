Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,70 lira oldu.03 Eylül 2019 Salı 13:07
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 284,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284,70 liradan, bin 875 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 896 liradan, 259,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263,50 liradan, bin 832 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 852 liradan, 916 liradan alınan Yarım Ziynet 926 liradan ve 458 liradan alınan Çeyrek Ziynet 463 liradan satılıyor.
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