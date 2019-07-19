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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,50 lira oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:44
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 261,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,50 liradan, bin 722 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 743 liradan, 238,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242,30 liradan, bin 683 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 703 liradan, 841 liradan alınan Yarım Ziynet 851 liradan ve 421 liradan alınan Çeyrek Ziynet 426 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:44
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