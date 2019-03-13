Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 229,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,80 liradan, bin 513 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 534 liradan, 209,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,50 liradan, bin 479 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 499 liradan, 739 liradan alınan Yarım Ziynet 749 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı.

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