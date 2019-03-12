Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,90 lira oldu.12 Mart 2019 Salı 18:25
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 227,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,90 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,50 liradan, bin 466 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan, 733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı.
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