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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,70 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:46:43 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 377,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,70 liradan, 2 bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 509 liradan, 344,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348,50 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 451 liradan, bin 216 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 608 liradan alınan Çeyrek Ziynet 613 liradan satıldı.

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