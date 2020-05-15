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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,20 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:09:49 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 385 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,20 liradan, 2 bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 550 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satılıyor.

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