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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.

2020-04-22 17:53:21 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 384,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,70 liradan, 2 bin 534 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 555 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 496 liradan, bin 238 liradan alınan Yarım Ziynet bin 248 liradan ve 619 liradan alınan Çeyrek Ziynet 624 liradan satıldı.

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