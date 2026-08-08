Serbest piyasa fazla serbest! Fıstık fiyatını gören şok oluyor

Serbest piyasada aynı ürün için satış noktasına göre ortaya çıkan büyük fiyat farklılıklarına dikkat çeken yeni bir örnek Siirt fıstığında yaşandı.

Türkiye'nin tescilli yöresel ürünlerinden Siirt fıstığının kilogramı, üretildiği kentte yaklaşık 1200 liradan satılıyor.

Ancak ürün Siirt'ten İstanbul'a geldiğinde fiyat basamak basamak yükseliyor. İstanbul Havalimanı'nda ise ortaya dikkat çeken bir rakam çıkıyor.

İstanbul'a gelince fiyat yükseliyor

Siirt'te yaklaşık 1200 liraya alınabilen fıstığın kilogramı, İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Fatih Kadınlar Pazarı'nda yaklaşık 1600 liradan satılıyor.

Kentin lüks kuruyemişçilerinde ise aynı ürünün kilogram fiyatı 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor.

Ancak fiyat artışı burada da durmuyor.

Havalimanında fiyatı 150 Euro

Asıl dikkat çeken fiyat İstanbul Havalimanı'ndaki satış noktalarında görülüyor.

Siirt fıstığının kilogram fiyatı burada 150 Euro'ya kadar yükseliyor. Verilen kura göre bunun TL karşılığı yaklaşık 8 bin 200 lirayı buluyor.

Böylece üretim merkezi Siirt ile İstanbul Havalimanı arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 kata ulaşıyor.

Aynı fıstık, dört farklı fiyat

Ortaya çıkan tablo fiyat farkının boyutunu gözler önüne seriyor:

Siirt: yaklaşık 1.200 TL/kg

yaklaşık 1.200 TL/kg Fatih Kadınlar Pazarı: yaklaşık 1.600 TL/kg

yaklaşık 1.600 TL/kg Lüks kuruyemişçiler: 2.200 TL/kg'a kadar

2.200 TL/kg'a kadar İstanbul Havalimanı: 150 Euro, yaklaşık 8.200 TL/kg

Siirt'te 1 kilogram fıstık için ödenen parayla İstanbul Havalimanı'nda aynı üründen yaklaşık 150 gram alınabilmesi dikkat çekiyor.

7 katlık fark tepki çekti

Havalimanlarındaki yüksek kira, işletme ve lojistik giderleri fiyatların yükselmesinin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Ancak aynı ürünün üretildiği kentteki fiyatıyla havalimanındaki satış fiyatı arasında yaklaşık 7 katlık fark oluşması tüketicilerin tepkisini beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar özellikle temel gıda ve yöresel ürünlerde satış noktasına göre ortaya çıkan büyük fiyat farklılıklarının daha yakından denetlenmesini istiyor.

“Serbest piyasa bu kadar da serbest olmamalı”

Siirt fıstığında ortaya çıkan fiyat tablosu, serbest piyasadaki fiyatlandırmanın sınırlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Üreticiden çıkan ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamada ne kadar fiyatlandığı, işletme maliyetlerinin nihai satış fiyatına ne ölçüde yansıdığı ve ortaya çıkan farkın makul olup olmadığı sorgulanıyor.

Siirt'te 1200 lira, İstanbul Havalimanı'nda ise yaklaşık 8 bin 200 lira olan fiyat arasındaki uçurum, tüketicilerin “Serbest piyasa dedikleri bu kadar da serbest olmamalı” tepkisine neden oluyor.