Döviz nedir? Yabancı para birimleri Türkiye'de döviz olarak ifade edilir. Diğer ülkelerin kullanmakta olduğu para birimlerinin TL (Türk Lirası) karşılığı döviz kurunu ifade eder. Serbest piyasa döviz kurunun saatlik ve anlık düştü mü yükseldi mi kontrolü grafikten canlı ve güncel olarak takip ekranından görüntülemek isteyenler Serbest piyasa döviz kuru güncel fiyatlarını takip ediyor.

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak döviz kurlarının takibi döviz sitelerinde yapılmakta. Bugün döviz kurlarının ne kadar olduğunu ve geçmiş rakamlarını eski tarihli olarak görülebilir. Bankaların kurlarıyla Merkez Bankası'nın 2020 fiyatlarını karşılaştırmak isteyenler döviz grafiklerinden karşılaştırma yapabilir.

Türk lirası için Temmuz daha sakin geçerken yeni hafta ile beraber önde gelen diğer varlıklara göre değer kaybı hız kazanıyor. Altın, dolar, euro ve sterlin başta gelmek üzere Türk Lirası bugün pek çok paraya karşı düşüşe geçti. Dolar/TL 7 7,4875 değerine erişerek rekor tazelerken Euro/TL'de de 8,8213 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek rekoruna varıldı.

Makroekonomide yaşanan inişli çıkışlı dönem ve dolarda beklenilen değer kaybı ile yatırımcıların güvenli alan arayışına girdiği, son dönemde artış gösteren Gram Altın bugün 466 lirayı da aşarak rekor tazeledi.

Diğer yandan Mayıs'ta 8,96’ya merdiven dayayan İngiliz Sterlini de yükselişe devam ediyor. İngiliz Sterlini bugün ise 9,7075 ile TL karşısında tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçen 12 ay içinde faiz oranlarını %15,75 değerinde azaltarak %24'ten %8,25'e düşürdü. 2020 yılı başından beri ise Dolar, TL karşısında ortalama %18 değer kazandı.