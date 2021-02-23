  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Serbest bölgelerde ticaret pandemide hız kesmedi
Ekonomi

Serbest bölgelerde ticaret pandemide hız kesmedi

Türkiye’deki 18 serbest bölgenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 22 milyar dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:17:00 -
Serbest bölgelerde ticaret pandemide hız kesmedi

Türkiye’de yatırım, üretim ve ihracatı artırmak, yabancı para ve teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla gümrük duvarları dışında bırakılan serbest bölgelerde sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşvikler verilirken, iş insanları için de gelişmiş bir yatırım ortamı sağlanıyor.

79 bin kişi istihdam ediliyor

Türkiye’deki 18 serbest bölgede, 500’e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1900 firma faaliyet gösterirken, 79 bin 553 kişi istihdam ediliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelindeki 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,22 artarak 22 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Söz konusu bölgelerdeki ticaret hacmi 2019’da yaklaşık 19 milyar 656 milyon dolar seviyesindeydi. Serbest bölgeler arasında geçen yıl en fazla ticaretin yapıldığı bölge 3,8 milyar doları geçen tutarla Ege Serbest Bölgesi oldu.

9’unun ticaret hacminde artış

Ege Serbest Bölgesi’ni 3,6 milyar dolarla, yeni kurulan ve yüksek teknoloji ile Ar-Ge çalışmalarına ye ev sahipliği yapan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi izledi. Türkiye’deki 18 serbest bölgeden 9’unun ticaret hacminde artış görüldü. En yüksek artış yüzde 503,99 ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde kaydedilirken, en fazla düşüş oranı yüzde 93 ile Trabzon Serbest Bölgesi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Mersin Serbest Bölgesi’nde 2,5 milyar dolar, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde 2 milyar dolar, Avrupa Serbest Bölgesi’nde 2 milyar dolar ve Bursa Serbest Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık ticaret yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden bomba iddia: ABD Erdoğan'ı devirip 'Dişi Kurdu' iktidar yapacaktı!
Medya

Yunan profesörden bomba iddia: ABD Erdoğan'ı devirip 'Dişi Kurdu' iktidar yapacaktı!

ABD'nin 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirip 'Dişi Kurt' dediği Meral Akşener'i iktidar yapma planı olduğunu söyleyen Yunan Türkolog Ordi..
Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı
Gündem

Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı

Canlı yayında İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu arasında F..
Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı
Siyaset

Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı

Gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti’nin yürüttüğü seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri yazdı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay