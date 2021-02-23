Serbest bölgelerde ticaret pandemide hız kesmedi

Türkiye’de yatırım, üretim ve ihracatı artırmak, yabancı para ve teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla gümrük duvarları dışında bırakılan serbest bölgelerde sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşvikler verilirken, iş insanları için de gelişmiş bir yatırım ortamı sağlanıyor.

79 bin kişi istihdam ediliyor

Türkiye’deki 18 serbest bölgede, 500’e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1900 firma faaliyet gösterirken, 79 bin 553 kişi istihdam ediliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelindeki 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,22 artarak 22 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Söz konusu bölgelerdeki ticaret hacmi 2019’da yaklaşık 19 milyar 656 milyon dolar seviyesindeydi. Serbest bölgeler arasında geçen yıl en fazla ticaretin yapıldığı bölge 3,8 milyar doları geçen tutarla Ege Serbest Bölgesi oldu.

9’unun ticaret hacminde artış

Ege Serbest Bölgesi’ni 3,6 milyar dolarla, yeni kurulan ve yüksek teknoloji ile Ar-Ge çalışmalarına ye ev sahipliği yapan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi izledi. Türkiye’deki 18 serbest bölgeden 9’unun ticaret hacminde artış görüldü. En yüksek artış yüzde 503,99 ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde kaydedilirken, en fazla düşüş oranı yüzde 93 ile Trabzon Serbest Bölgesi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Mersin Serbest Bölgesi’nde 2,5 milyar dolar, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde 2 milyar dolar, Avrupa Serbest Bölgesi’nde 2 milyar dolar ve Bursa Serbest Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık ticaret yapıldı.