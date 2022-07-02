Serbest bırakılan PKK’lı vatan hainine tepki yağdı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Geçtiğimiz yıl 6 Kasım’da 4 kahraman şehidin mezarlarının üstüne “PKK” yazarak fotoğraflayan ve çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Ferhat Şahin isimli şahıs emniyet güçlerinin kimliğini belirlemesiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şahin hakkında ‘zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak’, 4 kez ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve 4 kez ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken Şahin ilk duruşmada da mahkeme karşısında ifade alınan şehit yakınının sözünü keserek şehide hakaretler savurdu. Daha sonra sanığın tutuklu kaldığı süre ve infaz hükümlerini göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

“Adaletin gereğini yapmasını talep ediyoruz”

Türkiye Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, “Bu adam 4 şehidin mezarlarına gidip ‘PKK’ yazıp sosyal medyada paylaşmış defalarca. Mahkemeye çıkmış mahkeme de deli raporu isteyerek serbest kalmıştır. Bu kişi şehitlerimize hakaret ediyor sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemesi onu serbest bırakıyor. Biz şehit aileleri dernekleri olarak Türk adaletine güvenimiz tamdır. Bu konuyla ilgili bu şahsın şehitlerimize saygısı olmadığını söylüyoruz ve derhal tutuklanmasını istiyoruz. Akli dengesinin sonucu ne olursa olsun bizim şehitlerimizden daha üstün hiçbir şey yoktur. Derhal adaletin gereğini yapması lazım. Türk Adaletinden talebimiz budur” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kendini bilmez vatan haininin tahliye edilmesine tepki gösteren Terörle mücadele gazisi Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz mahkemenin bir an önce yanlıştan dönmesi çağrısında bulunarak, “Şehitlerimizin mezarlarına ‘PKK’ yazan ve duruşmada Şehitlerimize küfreden bir teröristin serbest bırakılması, şehitlerimize ihanettir! Türk milleti adına karar veren hâkimlerin, milletimizi yaralayan bu yanlış karardan dönmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) ise yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin mezarlarına ‘PKK’ yazan ve duruşmada şehitlerimize küfreden bir teröristin serbest bırakılması, bu gibi terörist olaylara davetiyedir. Hukuki ve vicdani olmayan bu kararın bozulması için şerefli Türk savcılarını göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da #FerhatŞahinTutuklansın başlığı altına paylaşım yaparak, mahkeme tarafından verilen kararın toplum vicdanını derinden yaraladığını vurguladı.