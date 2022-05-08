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Gündem Seray Sever'den bomba din çıkışı! Sözleri herkesi şaşırttı
Gündem

Seray Sever'den bomba din çıkışı! Sözleri herkesi şaşırttı

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever ikizlerini kucağına aldı. 49 yaşında uzun çabalar sonrası anne olan oyuncu ve sunucu, Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. "Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyen Seray Sever inanç çıkışıyla da dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 14:14:00 -
Seray Sever'den bomba din çıkışı! Sözleri herkesi şaşırttı

 

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever ikizlerini kucağına aldı. 49 yaşında uzun çabalar sonrası anne olan oyuncu ve sunucu, Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. "Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyen Seray Sever, inançlı olduğunu dair yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.

"Defalarca Umre’ye gittim ailemle. Kalkıp da bir kare fotoğraf paylaşmadım" diyen Sever, "Paranın, imanın, merhametin kimde olacağını bilemezsiniz. Ben küçüklüğümden beri dualarla yetiştim. Ailede de dine en meraklı benim. Çok dua etsek de nazardan korkuyoruz. Hoca gibi oldum. Her gün çocuklarım için binlerce dua okuyorum" şeklinde konuştu.

 

 

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