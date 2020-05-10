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Ekonomi

Seramiksan, geniş floral etkili ürün yelpazesi sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:35:38 -
Seramiksan, geniş floral etkili ürün yelpazesi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, baharın gelmesiyle tabiatı çiçek kokuları, kuş sesleri sararken, daha çok evde zaman geçirilen günlerde doğayı eve taşımaya davet ediyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın yükselen trendi floral etki yaşam alanlarına, canlılık, pozitif enerji ve doğanın dengesini getiriyor.

Yaşam alanına girildiğinde bir çiçek bahçesindeymiş gibi hissetmeye davet eden Seramiksan, "Integra" dekorlarının canlı çiçekleri ilgilileri büyüleyerek özgürleştiriyor. 30x90 santimetre ebadında, gri ve krem renk seçenekleri ile evlere hayat enerjisi katıyor.

Angora Floral Motif ise 30x60 santimetre ebadında, mermer dokusundaki minimal çiçekleri ile müşterilerini başka bir atmosfere taşıyor.

Seramiksan, geniş floral etkili ürün yelpazesi ile her mevsimin bir bahar bolluğu ve neşesi içerisinde geçirilmesine imkan tanıyor.

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