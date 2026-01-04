  • İSTANBUL
Seraların çökme anı kamerada

Karabük genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Eskipazar’a bağlı Köyceğiz Köyü’nde büyük bir felakete yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan seracılık ağır darbe alırken, seraların çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kar yığını altında kalan bir çiftçinin komşularının yardımıyla kurtarıldığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Karabük genelinde etkili olan kar yağışında en büyük mağduriyet çiftçiyi vurdu. Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışının kısa sürede oluşturduğu ağır yük nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük sera alanı çökerken, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, karın ağırlığına daha fazla dayanamayan seraların bir anda çöktüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

 

"Kar Yığını Altında Can Pazarı"

Afetin en dramatik anları ise Hıfsı Çelik’in serasında yaşandı. Karın ağırlığına dayanamayan seranın çöktüğü sırada içeride bulunan Çelik, demir yığınları ve karın altında kaldı. O anlara ait görüntülerde, komşuların büyük bir panik ve telaşla yardıma koştuğu, kar ve demir yığınlarını elleriyle kaldırarak Çelik’i enkaz altından çıkardığı görülüyor. Komşularının zamanla yarışan müdahalesiyle kurtarılan Çelik, olaydan yara almadan kurtulurken, yaşananlar köyde büyük korkuya neden oldu.

Bölgede seraları zarar gören üreticiler, enkaz altında kalan mahsullerini kurtarmaya çalışırken, devletin sağlayacağı desteklerini beklediklerini dile getirdi. Köylüler, yerle bir olan seraların bir an önce yeniden ayağa kaldırılmasını istiyor.

Köy sakinlerinden ve çiftçi İsmail Örenbaşı (65), ömrümde bu kadar ani ve yoğun bir karın seraları bu hale getirdiğini görmedim diyerek, " Hazırlıksız yakalandık. Sadece benim 2 milyon liranın üzerinde maddi hasarım var. Biz emekli insanlarız, tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz." dedi.

 

Köyde hem hayvancılık hem de seracılıkla geçimini sağlayan Emrah Çelik ise seralarını 2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdığı ve içine henüz tek bir fide bile dikmediği belirterek, "Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Şartnameye uygun yapıldığı söylendi ama ilk karda yerle bir oldu. Geçim kaynağımız bu. Şimdi elimizde yıkılan seranın borçları kaldı." dedi.

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın, bölgedeki durumun vahametini rakamlarla özetleyerek, " En az 50 dönüm sera mahvoldu. Bu köylü pazar pazar gezerek rızkını kazanıyordu. Gerede, Çerkeş ve Karabük pazarları bu seralardan besleniyordu. Şu an üretim sıfıra indi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımız sağ olsunlar geldiler, inceleme yaptılar. Ancak çok acil yardım eli uzatılmazsa Köyceğiz’de seracılık da geçim de bitmiş durumdadır." diye konuştu.

