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Gündem Şerafettin Mataracı kimdir? Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler müdürü kimdir?
Gündem

Şerafettin Mataracı kimdir? Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler müdürü kimdir?

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerde ittifak ortağı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye diyet ödediği iddiaları bir kaç gündür konuşuluyor. Küçükçemece’deki bir parkta PKK terör örgütünü andıran renk ve sembollerin kullanıldı. Bu skandal olay üzerine soruşturma açıldı. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Park ve Bahçeler müdürü Şerafettin Mataracı görevden uzaklaştırıldı. Peki Şerafettin Mataracı kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:59:00 -
Şerafettin Mataracı kimdir? Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler müdürü kimdir?

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde “PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine”, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır.Küçükçekmece Kaymakamlığının konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." 

Şerafettin Mataracı kimdir?

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler müdürü görevinden uzaklaştırılan Şerafettin Mataracı 1974 yılında doğdu. Mimar olan Şerafettin Mataracı, Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Küçükçekmece belediye başkan yardımcısı Süleyman Gevezoğlu kimdir nerelidir?
Küçükçekmece belediye başkan yardımcısı Süleyman Gevezoğlu kimdir nerelidir?

Biyografi

Küçükçekmece belediye başkan yardımcısı Süleyman Gevezoğlu kimdir nerelidir?

 

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