Sepetteki fiyat oyununa dikkat

Ticaret Bakanlığı’nın yoğun denetimlerine rağmen fırsatçılar, fiyat oyunlarına devam ediyor. Bazı marketlerde ve mağazalarda etiket fiyatları ile kasada kayıtlı olan rakamların birbirini tutmaması tüketicileri çileden çıkarıyor. Konuyu yakından takip eden sivil toplum örgütleri ise vatandaşlara her platformda “Uyanık olun, fırsatçıların ağına takılmayın” uyarısı yapıyor.

Alo 175 hattına ihbar çağrısı

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, etiket hilesi yapan firmaların Alo 175 hattına ihbar edilmesi gerektiğini belirtti. Etiket ile kasa fiyatlarının birbirini tutmadığı yönündeki yakınmaların giderek arttığına dikkat çeken Çakar, “Tüketiciler böyle bir durumda etiket fiyatlarının geçerli olduğunu bilmeli, hemen itirazda bulunmalı” dedi.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a atıfta bulunan Çakar, “Yasada etiket ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanması zorunluluğu var. Aksi takdirde 240 TL para cezası uygulanır” diye konuştu.

Komisyoncular, devreden çıkarılmalı

Spekülatif fiyat artışlarına da değinen Çakar, şunları söyledi: “Tarladan 1 liraya alınan domatesin 10-15 liradan satılması çok sıkıntılı bir durum. Şu aşamada 2-3 komisyoncunun devreye girip fiyatları kat kat arttırmasına müsaade edilmemeli. Komisyoncular, devreden çıkarılmalı. Ayrıca üreticilerin kooperatifleşmelerine, tüketicilerin bir araya gelip örgütlenmelerine imkân tanınmalı. Doğrudan alım satımın önü açılmalı. Böyle bir adım aracıları ortadan kaldıracak, tüketicilerin uygun fiyata ürün yemelerini mümkün kılacaktır.”

Planlama yapılmalı

Çakar, ayrıca tarım ve gıdada yeni bir planlama ve yapılanmaya gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Artık fiyatların ani ve aşırı artışına, spekülasyonlara mahal verilmemeli” şeklinde konuştu.