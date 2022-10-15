  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şentop Bartın'a gidecek
Gündem

Şentop Bartın'a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:20:00 -
Şentop Bartın'a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.

Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23