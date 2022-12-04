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Spor Şenol hoca 4 kişiyle özel ilgilenecek
Spor

Şenol hoca 4 kişiyle özel ilgilenecek

Dünya Kupası'nda hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 4 oyuncuyla özel olarak ilgilenme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:28:00 -
Şenol hoca 4 kişiyle özel ilgilenecek

Süper Lig’de 13 maç sonunda 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe’nin 7 puan arkasında Dünya Kupası arasına giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takıma alışmaya başladı.

Valerien Ismael’in kötü gidişatı durduramaması sonrasında takımın başına getirilen başarılı hoca, İstanbul’daki hazırlıkları tamamladı.

Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kampta performanslarından memnun olmadığı 4 isimle yakından ilgilenecek.

Takımın her bölgesinde gelişim kaydetmeyi planlayan tecrübeli hoca, ilk dokunuşu Valentin Rosier’e yapacak. Rachid Ghezzal’ın sakatlanması sonrasında performansında düşüş yaşayan Fransız sağ bek, sağ koridor için yeni partneri Cenk Tosun’la beraber çalışacak.

Josef de Souza’nın sezon başındaki ameliyatı sebebiyle kondisyon eksiği yaşadığını gözlemleyen Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya ekstra idmanlarla eski formunu geri kazandırmayı amaçlıyor.

Hazırlık maçlarında daha etkin görüntü sergileyen Dele Alli’ye de yoğun antrenman programı uygulayacak olan Güneş, saha içinde İngiliz futbolcunun tüm limitlerini zorlayacak.

Fanatik'in haberine göre, Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem ekstra idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.

Güneş, bu dörtlünün performansını üst seviyeye çıkararak Antalya kampı sonrası takımın da gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu isimler ise Valentin Rosier, Josef De Souza, Dele Alli ve Jackson Muleka olacak.

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