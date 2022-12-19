Şenol Güneş'ten Ocak bombası geliyor!

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Şenol Güneş yönetiminde devre arası kadro değişimine gitmeyi düşünen Kartal, Suudi Arabistan'da mutsuz günler geçiren Anthony Nwakaeme ile anlaşmaya vardı. Transfer için son adım kulüpler arasındaki mutabakata kaldı.

Anthony Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor... 2. Şenol Güneş dönemine başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah beyazlılar, Trabzonspor'un eski golcüsü Anthony Nwakaeme ile temasa geçti. Oyuncuyla her konuda anlaşan Kartal, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile görüşmeye hazırlanıyor. İşte transferin detayları...

Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda başrollerden biri olan Anthony Nwakaeme, sözleşme şartlarında anlaşamadığı Karadeniz ekibinden sezon başında ayrılmıştı. İlk olarak Trabzonspor'un yaptığı teklifi kabul eden Nijeryalı golcü, daha sonra maaşına zam isteyince bordo mavili ekip masadan kalkmıştı. Sonrasında bir diğer Süper Lig devi Galatasaray ile görüşme gerçekleştiren Nwakaeme, istediği teklifi alamayınca rotasını yurt dışına çevirdi. Başarılı oyuncuyla Avrupa'dan son görüşen ise Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City oldu ancak Nwakaeme yüksek yıllık ücretinden vazgeçmeyince son çare Suudi Arabistan olmuştu. Al-Fayha takımına transfer olan 33 yaşındaki golcü oyuncu burada umduğunu bulamadı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile 6 maça çıkıp 3 gol atmayı başaran Anthony Nwakaeme, takımının başarılı olmasına yetmiyor. 16 takımlı ligde 13. sırada bulunan Al-Fayha, küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde. Öyle ki Arap ekibinin 9 maç sonunda sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Şampiyon olan ve Avrupa'da oynayan Trabzonspor'dan ayrıldığına bin pişman olan Nwakaeme, bir an önce buradan kurtulmak istiyor. Nijeryalı golcünün imdadına ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş yetişti.

Akşam'a göre; hücum hattına takviye isteyen Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine Anthony Nwakaeme'nin ismini verdi. Fanatik'in haberine göre; Nijeryalı golcüyle İstanbul'da bir araya gelen siyah beyazlı idareciler, Nwakaeme'ye transfer isteklerini resmen ilettiler. Oyuncudan bonservisini alarak gelmesini isteyen Kartal, Nwakaeme'nin, "Kulübüm zor günler geçiriyor. Bu süreci kulüpler kendi arasında yönetmeli. Siz kulüpler düzeyinde anlaşın, ben hemen gelirim" yanıtıyla karşılaştılar. Bu sözleri duyan Beşiktaş yönetimi ise Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile resmi temaslara başlama kararı aldı.