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Spor Şenol Güneş'ten maç sonrası açıklama: İlginç oldu
Spor

Şenol Güneş'ten maç sonrası açıklama: İlginç oldu

Macaristan'a 2-0'lık skorla yenilip küme düşen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada söze, "İlginç oldu" yorumuyla başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:55:00 -

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 2-0 mağlup olarak UEFA Uluslar C Ligi'ne düştüğümüz maçın ardından yaptığı açıkamada, "İlginç oldu. Rakipten İstanbul'daki rövanşı almak istedik.İkinci yarı istediğimiz pozisyonları bulamadık, hücüma gittiğimizde rakibin kontrasına karşılık veremedik. Oyun karakterimiz sahada değildi. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip savunma yaparak 2 gol buldu." dedi.

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