Şenol Güneş'ten maç sonrası açıklama: İlginç oldu
Macaristan'a 2-0'lık skorla yenilip küme düşen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada söze, "İlginç oldu" yorumuyla başladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 2-0 mağlup olarak UEFA Uluslar C Ligi'ne düştüğümüz maçın ardından yaptığı açıkamada, "İlginç oldu. Rakipten İstanbul'daki rövanşı almak istedik.İkinci yarı istediğimiz pozisyonları bulamadık, hücüma gittiğimizde rakibin kontrasına karşılık veremedik. Oyun karakterimiz sahada değildi. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip savunma yaparak 2 gol buldu." dedi.