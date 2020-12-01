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Spor Şenol Güneş'ten 'Atiba' itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum
Spor

Şenol Güneş'ten 'Atiba' itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson ile ilgili, "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:11:00 -
Şenol Güneş'ten 'Atiba' itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor yazarlarıyla video konferans gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.

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