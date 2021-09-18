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Spor Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu
Spor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu

Milli takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in 10 milyon TL tazminat alacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 08:43:00 -
Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu

Geçtiğimiz günlerde milli takımdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından tartışmaların odağı olmuştu.

10 milyon TL tazminat

Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Güneş, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

"Ne karar verirseniz kabulümdür"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, deneyimli teknik adamın tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş'in performansı

Öte yandan, Güneş'in ikinci döneminde Ay-yıldızlı ekip 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

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Yorumlar

Serkan Kaya

Ne parası veriliyor kimin parası veriliyor hem de 10 milyon...hem başarısızlık yap hep gereksiz bir işle iştigal et sonra milletten alınan vergilerle 10 milyon al...vay benim ülkem... Allah cc şuur versin
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Ewet

Benim emekli maasim aylik 1917 lira sadece Yaziklar olsun bu kole duzenine Akit sanada yaziklar olsun eger bu yorumu mu.yayinlamassan On milyon tazminat he way anam vay Bizde insaniz diye piyasada geziniyoruz yaziklar olsun bana cop kadar kiymetim yok Yirmiyedi sene prim ode vergi ode 1917 lira emekli maasi
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