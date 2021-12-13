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Spor Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi
Spor

Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Deneyimli hocanın, Sergen Yalçın sonrası hoca arayışı devam eden Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 18:04:00 -
Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

Listede Okan Burak da var

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için bugün Vodafone Park'ta toplandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

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