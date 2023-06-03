Şenol Güneş TFF'deki görevini açıkladı!

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla yendi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"TFF'de Genel Kurul üyesiyim"

"Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık. Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu. Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum."

Beşiktaş, Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm.' açıklamasında bulundu.

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