Şenol Güneş kelle almaya başladı! Ünlü isimden flaş hamle!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou ve Roman Saiss'ın isimlerini yönetime bildirdi.

Ara transfer döneminin aktif takımlarından Beşiktaş, devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulur, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i transfer ederken bir yandan da takımdan ayrılacak olan futbolcuları belirlemeye çalışıyor.

Şenol Güneş'in belirttiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta iki isimle yolların ayrılması gündemde.

Haber7'ye göre; Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyen forma şansı bulduğu maçları iyi değerlendiremeyen Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezona formda başlayan Fas Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan daha sonrasında yaşadığı sakatlık sonrası performans olarak geriye giden Romain Saiss'in da Colley transferi sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.