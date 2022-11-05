  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şenol Güneş kart isterken neye uğradığını şaşırdı
Spor

Şenol Güneş kart isterken neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, hakemten kart isterken suratına top gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 23:33:00 -
Şenol Güneş kart isterken neye uğradığını şaşırdı

Oldukça tempolu başlayan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, futbol topunun hedefi oldu.

Top, Şenol Güneş'e Çarptı

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çarptı. O sırada Barış Alper'in yaptığı müdahale için hakemden sarı kart isteyen Güneş, çarpan topla bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutmaya başladı.

Hergangi bir sorun yok

Pozisyon sonrası Şenol Güneş kısa süreli bir acı yaşarken, deneyimli hoca daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan karşılaşmayı takip etmeye devam etti.

 

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor
Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

Spor

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

Güneş fırtınası nedir dünyayı nasıl etkiler? NASA Güneş fotoğrafı güncel
Güneş fırtınası nedir dünyayı nasıl etkiler? NASA Güneş fotoğrafı güncel

Yaşam

Güneş fırtınası nedir dünyayı nasıl etkiler? NASA Güneş fotoğrafı güncel

Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu
Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Spor

Beşiktaş, Şenol Güneş ile coştu

Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!
Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!

Spor

Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme: Cahil!

Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...
Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...

Spor

Şenol Güneş yine yaptı yapacağını! Bomba transfer geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23