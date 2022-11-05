Şenol Güneş kart isterken neye uğradığını şaşırdı

Oldukça tempolu başlayan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, futbol topunun hedefi oldu.

Top, Şenol Güneş'e Çarptı

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çarptı. O sırada Barış Alper'in yaptığı müdahale için hakemden sarı kart isteyen Güneş, çarpan topla bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutmaya başladı.

Hergangi bir sorun yok

Pozisyon sonrası Şenol Güneş kısa süreli bir acı yaşarken, deneyimli hoca daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan karşılaşmayı takip etmeye devam etti.