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Spor Şenol Güneş iyice şaşırdı! Muhabire sinirlendi...
Spor

Şenol Güneş iyice şaşırdı! Muhabire sinirlendi...

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Güneş, maçla ilgili bir soru sorulmaması üzerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 19:11:00 - 2022-12-25 19:12:05
Şenol Güneş iyice şaşırdı! Muhabire sinirlendi...

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Güneş, maçla ilgili bir soru sorulmaması üzerine tepki gösterdi.

Şenol Güneş'in tavrı sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ilginç bir an yaşandı. Gaziantep FK maçı ile ilgili soru sorulmamasına tepki gösteren Şenol Güneş, şaka yollu bir şekilde muhabire takıldı.

Kendisine maçla ilgili soru sorulmamasına sinirlenen Şenol Güneş, muhabire dönüp, "Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde? Önemli olan burada Gaziantep FK maçı" diyerek sözlerine devam etti.

Şenol Güneş: "Gaziantep iyi bir takım. İyi bir hocaları. Zor bir dönem iki taraf için de. Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Biz her maçı kazanmak zorundayız. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Laikçi Şenol Güneş ne olacak . Abdulmuttalip istiyoruz

Boşnak

Şenol Güneş en iyisi istifa etsin,oda bu işi beceremiyecek.
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