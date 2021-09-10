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Spor Şenol Güneş istifa mı etti? A Milli Takım Teknik Direktörü kim?
Spor

Şenol Güneş istifa mı etti? A Milli Takım Teknik Direktörü kim?

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde istenilen başarıyı gösteremeyen A Milli Futbol Takımı, teknik hoca Şenol Güneş’in istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:42:00 - 2021-09-10 14:46:14
Şenol Güneş istifa mı etti? A Milli Takım Teknik Direktörü kim?

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak? sorusuna bir açıklama yapmadı.

Şenol Güneş'in yerine A Millî Takım'ın başına kim gelecek?

Şenol Güneş’in yerine gelmesi en kuvvetli adaylar arasında Okan Buruk, Çağdaş Atan, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Paulo Fonseca, Lucien Favre isimleri gösteriliyor.

 

 

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