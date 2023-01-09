Şenol Güneş için öyle şeyler dedi ki... Yok artık!

Trabzonspor altyapısından çıkan Barış Memiş, yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmiş ve ülkenin spor gündeminde yer edinmişti. Daha sonra ise kendisi adına işler iyi gitmeyen Barış Memiş, Misli TV'ye yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'in o dönem ki tutumunu değerlendirdi ve kendisi ile ilgili yeterince uğraşmadığını, emek vermediğini ifade etti.

Bir dönem yeteneği ile dikkat çeken ve yıldız adayı olarak gösterilen Barış Memiş, geçmişteki Trabzonspor günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ MEMİŞ'TEN ŞENOL GÜNEŞ'E

Şenol Güneş'in 2010'da göreve gelmesi ile başka bir kulübe kiralık gitmesi söylenen Barış Memiş, Karşıyaka'ya kiralık gittikten sonra başına talihsiz olaylar geldiğini ve Şenol Güneş'in yeterince ilgilenmediğini belirtti.

GENÇ FUTBOLCULARI UMURSAMADI

"Belki de zamanı yoktu. Belki de takımı daha iyi bir yerlere getirmek zorundaydı. Genç futbolculara o dönem çok önem verdiğini hatırlamıyorum."

Bu ifadelerine Trabzonspor'daki Halilhodzic dönemini de katan Barış Memiş, bazen hocaların genç futbolculara çok acımasız davrandığının altını çizdi.