Şenol Güneş geldi, bomba transfer an meselesi...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Miha Zajc adım adım Beşiktaş'a gidiyor! Menajeri İstanbul'a davet edildi...

Jorge Jesus ile bir türlü yıldızı barışmayan Miha Zajc konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Rennes maçında attığı frikik golüyle geri dönüşün ateşini yakan yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. Daha önce sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifine yanaşmayan Miha Zajc'ın Beşiktaş'a gidebileceği konuşuluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde attığı frikik golüyle taraftarı sevindiren Miha Zajc'ın menajeri İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertli yönetimin acil olarak çağırdığı menajeriyle masaya oturacak Fenerbahçeli yetkililer yıldız oyuncuya yeni sözleşme önerilecek.

DAHA ÖNCE TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan Miha Zajc için 2. denemesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Daha önce sözleşme uzatma teklifini reddeden Zajc'ın ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.

Yıldız oyuncunun menajerinin Dünya Kupıas için verilecek ara olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi. Zajc'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Beşiktaş'a imza atacağı gelen haberler arasında...



