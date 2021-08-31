Şenol Güneş duyurdu! "Emre Belözoğlu olmadı"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu olmayacak"

"Bu maç için Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, elimizde olmayan sebeplerle bizimle olamayacak. Eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fizik gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım. Oyuncuların gelmemesi; doğru bulmadığımız, tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor. Ozan Kabak dün transfer oldu. Schalke'ye sorduk 'Ozan sizin oyuncunuz mu, Norwich'in oyuncusu mu?' diye. Herkes kendisine göre planlama yapıyor."

Ozan Kabak konusu...

"Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım. Ozan'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek."

"Yarınki maçın 11'i belli değil, o yüzden açıklayamam ama Mert Müldür oynayacak gibi."

"Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var."

"Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil."

"Emre Belözoğlu olmadı"

"Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım."

"Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum."