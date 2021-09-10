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Spor  Şenol Güneş dönemi sona erdi
Spor

 Şenol Güneş dönemi sona erdi

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolları ayırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:35:00 - 2021-09-10 15:15:33
 Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

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