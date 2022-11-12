Şenol Güneş bombayı patlatıyor!

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya giden Anthony Nwakaeme için kiralama teklifinde bulunacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transfer döneminde kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar gündemine Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi aldı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alan yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Nwakaeme Suudi takımı Al-Fayha ile bu sezon 7 maçta süre alıp 3 gole kaydetti. 33 yaşındaki oyuncunun takımı ile 2024'e kadar kontratı var.